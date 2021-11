Giro d’Italia 2022 parla ungherese: 7 tappe per velocisti. Attesa per la Borgo – Treviso con le storiche “scale di Primolano”

Come ampiamente anticipato nelle scorse settimane, l’edizione 2022, con partenza dall’Ungheria il 6 maggio, proporrà diverse occasioni per esaltare le qualità degli sprinter. Nei prossimi giorni saranno svelati tutti gli altri dettagli della corsa

NordEst – La tappa Santarcangelo di Romagna- Reggio Emilia sarà la frazione più lunga e più pianeggiante dell’edizione 2022. Il Giro d’Italia 2022 che partirà dall’Ungheria prevede sette tappe adatte alle ruote veloci del gruppo.

La partenza in Ungheria

Le prime due si svolgeranno in Ungheria, le altre sul territorio italiano. Il velocista italiano Elia Viviani ha commentato: “È un Giro ricco di ottime occasioni per i velocisti. Forse l’arrivo della prima tappa è più favorevole per un finisseur o un velocista che tiene bene in salita. Mi piacerebbe poter lottare per conquistare nuovamente la maglia ciclamino e provare a vincere qualche tappa come quella di Treviso, vicino ai miei tifosi, o quella di Reggio Emilia. Sicuramente c’è terreno per ripetere un Giro come quello del 2018: sarebbe un sogno!”. Ecco nel dettaglio le sette tappe.

Da Borgo Valsugana a Treviso

Tra le frazioni più attese a NordEst, c’è sicuramente la Borgo Valsugana – Treviso. Ultima volata di gruppo compatto del Giro 2022. Prima parte leggermente ondulata con le storiche Scale di Primolano per accedere alla valle del Piave e poi attraversare la zona di produzione del Prosecco tra Valdobbiadene e Refrontolo. Ultima asperità il breve Muro di Ca’ del Poggio per giungere alla piana trevigiana e affrontare il circuito finale prima della volata finale.