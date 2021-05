Giro: 18/a tappa; a Stradella vince Bettiol per distacco

NordEst – Alberto Bettiol ha vinto per distacco la 18/a tappa del 104/o Giro d’Italia di ciclismo, da Rovereto (Trento) a Stradella (Pavia), lunga 231 km. l toscano della EF Education-Nippo si è imposto per distacco, tagliando il traguardo con un vantaggio di circa 17″. Bettiol ha preceduto Simone Consonni (Cofidis) e l’irlandese Nicolas Roche (Team Dsm).

La corsa si anima negli ultimi 35 km, dove sono concentrate tutte le asperità di giornata fra saliscendi, strade strette e tortuose. La fuga si frantuma lungo la salita che porta al Gpm di Castana (5,3 km al 3,9%), con Cavagna che attacca e scappa in solitaria.

Il francese della Deceuninck-Quick Step, scatenato, rischia in un paio di occasione in discesa, poi Bettiol si lancia al suo inseguimento sullo strappetto di Cicognola e lo raggiunge sulla salitella di Canneto Pavese. Lì Cavagna molla e si stacca, mentre l’azzurro va forte e resiste al tentativo di Roche, diventato il primo inseguitore ma superato nel finale da Consonni. Il gruppo maglia rosa, lontanissimo, arriverà con oltre 20′ di ritardo.

📽️ The breakaway, the attack, the solo last km of @AlbertoBettiol in Stradella.

📽️ La fuga, l'attacco, l'ultimo chilometro solitario di @AlbertoBettiol a Stradella.

Powered by @supersapiensinc #Giro

