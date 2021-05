Giro: 17/ma tappa, arrivo in solitaria per Martin in Trentino

Trento – L’irlandese Daniel Martin ha vinto per distacco la 17/a tappa del Giro d’Italia da Canazei-Sega di Ala, di 193 km. Martin ha fatto la differenza sulla salita finale di Sega di Ala di 11,2 km con una pendenza media del 9,8% e con punte fino al 17%.

A – 11 km al traguardo, ecco il Gpm di Sega di Ala, la salita più temuta (9,8% di pendenza media e picco del 17%,). Il gruppo è vicino, a solo 1′ di ritardo. Daniel Martin attacca di nuovo ed è dominante come sul Passo di San Valentino. L’irlandese andrà a vincere, ma la vera bagarre è dietro di lui.

Quando mancano 3 km infatti Almeida e Yates provano l’affondo, con Bernal che tenta di restare alla ruota del britannico (mollano invece Carthy e Bardet, così come Ciccone e Vlasov). Il colombiano, però, è senza energie e non riesce a reggere il passo. Arranca, a spronarlo e a trainarlo c’è il compagno Martinez che ne limita i danni.

Alla fine la maglia rosa cederà solo 53” a Yates, che si porta al terzo posto nella classifica generale. Secondo, nella generale, c’è un grandissimo Caruso, quinto al traguardo dietro a Ulissi.

