Giovane uccisa nel Veronese: fermato un uomo. Nel Bellunese ritrovato senza vita un 43enne lungo il torrente Maè

Domenica tragica in Veneto

NordEst – Fermato domenica sera dalla polizia stradale, lungo il tratto fiorentino della A1, il presunto responsabile dell’omicidio di Chiara Ugolini, la 27enne trovata senza vita domenica sera nel suo appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona). Secondo quanto appreso, l’uomo sarebbe stato intercettato intorno alle 22,30 dalle pattuglie della stradale all’altezza del casello di Firenze Impruneta, mentre percorreva la A1 a bordo di una moto in direzione Roma. La donna è stata trovata morta, in un lago di sangue, in un appartamento a Calmasino di Bardolino, una zona collinare sopra il lago di Garda. E’ stato il fidanzato, con cui la donna viveva, a scoprire il cadavere, e ad avvertire le forze dell’ordine.

Sempre in base a quanto emerso, nel corso della nottata, l’uomo fermato dalla polizia avrebbe ammesso le sue responsabilità davanti agli agenti della stradale e ai carabinieri di Verona. E’ un cittadino italiano di 38 anni. L’uomo, che stava fuggendo a bordo della sua moto, e poi avrebbe ammesso le sue responsabilità ai poliziotti e ai Carabinieri, ora dovrà essere sentito dal magistrato della Procura di Verona che coordina l’indagine. Secondo quanto si è appreso l’indagato era stato sottoposto dalla misura degli arresti domiciliari, pare per un episodio legato a una rissa. Ancora da chiarire il momento del delitto, e perché la giovane abbia fatto entrare in casa l’uomo che poi l’ha aggredita. Gli investigatori non escludono nessuna pista, da un delitto a sfondo sessuale a una lite per questioni condominiali. L’uomo abita al piano terra della stessa palazzina dove viveva, al secondo piano, la vittima.

Bellunese ritrovato senza vita

È stato purtroppo ritrovato senza vita il corpo di Giacomo Sacchet, 43 anni, di Val di Zoldo (Bl), partito domenica mattina per scendere lungo la gola del torrente Maè e non rientrato. Dopo le perlustrazioni notturne delle varie porzioni del torrente, questa mattina alle prime luci si è ripartiti con l’ausilio dei droni e con le squadre a piedi. Il Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto si è portato nel tratto più impegnativo, parzialmente visionato nella notte ed è qui che è stato individuato il corpo, a valle della confluenza con il Grisol, all’altezza del Rui Maor.

Dalle prime informazioni, l’uomo calandosi con la corda per superare una cascata di qualche metro è rimasto bloccato sotto il getto. Al momento i soccorritori stanno valutando come procedere con il recupero, reso molto difficile dal fatto che il corpo si trova in una vasca profonda con forte corrente. In un primo momento sembrava che fossero state trovate le tracce anche di Federico Lugato, l’escursionista 39enne di Mestre scomparso in Val Zoldana, invece la sua scomparsa resta ancora un mistero, dopo molti giorni di ricerche.