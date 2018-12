Strasburgo, ‘Antonio Megalizzi colpito alla testa’. ‘Le due ragazze con lui sono riuscite a scappare’

Connect on Linked in

Nella città francese colpita dall’attentato ai mercatini di Natale lavora anche un’altra giovane trentina, Caterina Moser che in mattinata ha confermato di essere salva

Strasburgo – Antonio Megalizzi, il giornalista italiano rimasto ferito nell’attentato di Strasburgo, è gravissimo.

E’ stato colpito alla testa da un proiettile. Il connazionale, 29enne trentino, che lotta in queste ore tra la vita e la morte nell’ospedale dove è ricoverato. Antonio Megalizzi è un giovane giornalista radiofonico italiano, originario di Trento.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in cui si ipotizzano i reati di strage e attentato con finalità di terrorismo.

Sono partiti di notte, appena appresa la tragica notizia, i parenti di Antonio. La famiglia abita a Trento. I vicini di casa commentano con grande sconforto i fatti. Nel frattempo sono giunti in macchina a Strasburgo il papà Domenico, la mamma Annamaria e la sorella, assieme alla fidanzata Laura Moresco.

“Ci hanno detto che Antonio è stato colpito alla testa da un proiettile sparato da quel delinquente. Le due ragazze che erano con lui (la trentina Caterina Moser e Clara Stevanato, veneta e residente a Parigi, ndr) ce l’hanno fatta a scappare, rifugiandosi poi in un locale pubblico. Hanno perso di vista Antonio, perché lui è rimasto a terra”. Danilo Moresco, presidente dei ristoratori del Trentino, è il padre di Luana, la fidanzata di Antonio Megalizzi.

Il racconto della giovane Caterina Moser

In mattinata ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook: ” …conta tutto e vale tutto, sorprendendosi vivi“, scrive Caterina. “Ero con Antonio in strada martedì sera”. Sono ore di grande preoccupazione per il collega trentino, Antonio Megalizzi.

L’intervista realizzata da Ivana Buselli (TGR)

La radio è la grande passione di Antonio Megalizzi, il trentino di 29 anni, gravemente ferito nell’attentato di Strasburgo. La famiglia Megalizzi è originaria di Reggio Calabria, che nel 1990 si è trasferita a Trento, quando Antonio aveva appena 5 mesi. Già durante gli studi all’università di Trento e di Verona il giovane ha iniziato a lavorare in radio, sia come speaker che come giornalista.

Ha collaborato così per la programmazione della Rai di Trento, il canale radiofonico dell’emittente locale Rttr e ultimamente soprattutto per radio 80 Forever Young di Rovereto che su Facebook esprime la sua vicinanza al collega e alla sua famiglia in questo difficile momento. Megalizzi si trovava a Strasburgo per seguire per Europhonica che segue le sedute plenarie del Parlamento europeo.

Europhonica ha la sede italiana a Perugia e collabora con altre radio universitarie di Francia, Spagna, Portogallo e Germania proprio per raccontare l’Europa con un linguaggio diverso da quello tradizionale. Secondo le prime informazioni, Antonio stava visitando i mercatini natalizi insieme ad alcuni dei suoi colleghi, prima di essere colpito.

Comunità in preghiera

Antonio Megalizzi, il giovane italiano gravemente ferito nell’attentato di Strasburgo, appartiene alla parrocchia di Cristo Re a Trento. Il parroco, don Mauro Leonardelli, invita a un momento di preghiera per Antonio e tutte le vittime e i feriti dell’attentato nel pomeriggio alle ore 17.00 nella chiesa di Cristo Re.

L’Arcivescovo Lauro, profondamente colpito per l’accaduto, prega e invita a pregare la comunità diocesana per tutte le persone coinvolte nell’attacco terroristico, con un sentimento di particolare vicinanza per Antonio e i suoi familiari, che hanno raggiunto da qualche ora la città dove viveva il giovane studente e reporter trentino. L’intera famiglia Megalizzi è molto attiva nella comunità di Cristo Re: la mamma Annmaria, in particolare, è catechista parrocchiale.