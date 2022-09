Giovane in bici travolto e ucciso da un’auto guidata da un bellunese

E’ la sesta vittima nella Marca da inizio del mese

NordEst – A perdere la vita, è stato un 24enne di origini marocchine, Jamal Touiki, investito da un’auto. L’incidente è avvenuto verso l’1 di venerdì, a San Vendemiano.

Il giovane è deceduto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con la Volkswagen Golf condotta da un 32enne bellunese. La vettura era appena uscita dal vicino casello dell’autostrada A27, quando all’improvviso si è scontrata con la bici per cause in corso di accertamento.

La vittima, che abitava proprio lungo via Schiavonesca, è stata sbalzata a terra, non dava nessun segno di vita. Inutili i soccorsi: quando i sanitari del Suem sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane ciclista.