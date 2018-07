Giornata di Ricordo Vittime delle Mafie, A Venezia incontro tra il Patriarca Moraglia e don Luigi Ciotti

Print This Post

Il fondatore di Libera ha presentato al presidente della Conferenza Episcopale Triveneto le iniziative della prossima Giornata di memoria e impegno in ricordo delle vittime delle mafie (21 marzo 2019 nel Nordest). Annunciata anche un’iniziativa del Marcianum con don Ciotti, il mondo delle scuole e le categorie economiche (30 novembre 2018 a Mestre)

NordEst – Il Patriarca Francesco Moraglia ha incontrato mercoledì 18 luglio 2018, nel Palazzo Patriarcale di Venezia, il fondatore dell’associazione Libera don Luigi Ciotti. In tale occasione don Ciotti ha voluto informare direttamente il Patriarca, anche nella sua qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto, sulle iniziative previste il 21 marzo 2019 in Veneto e nel Nordest in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La Giornata è stata istituita dal Parlamento in tempi recentissimi (nel 2017) ma già dal 1996 l’associazione Libera promuove una manifestazione, ogni anno in città diverse, durante la quale un lungo elenco di nomi delle vittime viene scandito per “fissare” la memoria e il ricordo e, nello stesso tempo, rinnovare e ravvivare il comune impegno quotidiano di lotta a favore della legalità e della giustizia.

Per l’appuntamento del 2019 è previsto il coinvolgimento di varie realtà del Veneto e del Nordest, in particolare nelle città di Padova e di Venezia, per tale iniziativa di rilievo nazionale.