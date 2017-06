Giornata Europea del Paesaggio 2017 all’Ecomuseo del Vanoi 6 – 11 giugno

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Valle del Vanoi (Trento) – Serata dedicata ai muri a secco: elementi caratterizzanti del nostro Paesaggio, testimonianze del lavoro perpetuato da generazioni per la manutenzione funzionale e convivenza con del territorio, manufatti frutto di saperi e abilità affinate nel tempo.

Intervengono:

Giorgio Tecilla – direttore dell’Osservatorio del Paesaggio PAT

Alberto Cosner – curatore dell’Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino

Mauro Cecco – presidente Ecomuseo del Vanoi

Martedì 6 giugno • L’Arte dei muri a secco

Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo, ore 20.30

Presentazione e raccolta delle adesioni per il Laboratorio pratico “L’arte dei muri a secco” in programma venerdì 9 giugno 14.30 – 18.00 c. e sabato 10 giugno 9.00 – 17 presso i Mulini di Ronco Cainari.

Venerdì 9 giugno 14.30 – 18 e sabato 10 giugno 9 – 17 • Laboratorio pratico “L’arte dei muri a secco”

Ritrovo presso piazzale a Ronco Cainari. Demolizione e ricostruzione con la guida di un esperto di un tratto di muro a secco. Tutti i partecipanti potranno apprendere “tecniche e segreti del mestiere” e saranno coinvolti nelle varie fasi del lavoro. partecipazione gratuita. è necessaria l’adesione entro giovedì 9 giugno presso Ecomuseo del Vanoi ecomusei@vanoi.it; cell 340 3768069

Domenica 11 giugno • Festa del Sòrc

ore 9.00 ritrovo presso piazzale a Ronco Cainari con passeggiata al “Capitel della Frata”, punto panoramico sulla Valle del Vanoi

12.00 presentazione del lavoro eseguito nelle giornate di laboratorio “L’arte dei muri a secco”

12.30 presso i Mulini di Ronco Cainari

pranzo conviviale a base di ricette e prodotti locali! A cura della Pro Loco Ronco

14.30 “Un bouquet di matite”, laboratorio per bambini e famiglie per trasformare un mazzo di matite in un mazzo di fiori, con il loro vasetto, utilizzando brattee e chicchi di mais.

Altri eventi nel Vanoi