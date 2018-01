Giornata della Memoria 2018, per non dimenticare mai: “Contro i fantasmi del passato”

Connect on Linked in

Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la celebrazione del “Giorno della Memoria”. Il 27 gennaio in Trentino sono oltre 60 gli appuntamenti organizzati. Molte le iniziative anche a NordEst



Trento – Il 27 gennaio di ogni anno la comunità internazionale celebra il “Giorno della Memoria”, istituito in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Quel giorno, nel 1945, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz e scoprirono l’orrore del genocidio nazista, rivelandolo al mondo. In occasione del Giorno della Memoria anche in Trentino sono molte le cerimonie, gli incontri e i momenti di riflessione, indirizzati alle scuole e non solo, per ricordare tutti i perseguitati e i dimenticati di questo orrore.

Quest’anno, tra le oltre 60 iniziative organizzate sul territorio da parte di biblioteche, enti e associazioni, si segnalano la messa in scena di uno spettacolo teatrale di Renzo Fracolossi, “Che la tempesta cominci” che cerca di indagare sulla cause di ciò che accadde durante i terribili anni del nazismo e l’iniziativa degli alunni delle terze dell’Istituto comprensivo Bernardo Clesio “Giulia Ippolito” di Cles che ricostruiscono un campo di concentramento con le ciminiere dei forni crematori e le sagome di vittime e aguzzini circondate dal filo spinato.

Queste le principali iniziative in programma in Trentino per il Giorno della Memoria:

Che la tempesta cominci Atto unico di Renzo Fracalossi, con il Club Armonia

Lo spettacolo teatrale cerca di rispondere a un interrogativo che sempre affiora quando si affrontano gli orrori della Shoah: come è potuto succedere? Qualche risposta la si trova nell’analisi dell’impatto che la propaganda politica di massa ebbe sui popoli soggetti alle dittature, in particolare quella del Terzo Reich. La prima dello spettacolo è in programma il 27 gennaio ore 20.30 presso il Teatro Cuminetti di Trento, poi repliche in numerosi teatri del Trentino.

Schedati perseguitati sterminati. Malati psichici e disabili durante il nazionalsocialismo Mostra a cura di Petra Lutz. Fondazione Museo storico del Trentino. Le Gallerie di Piedicastello – Trento dal 22 dicembre 2017 al 18 febbraio 2018.

Tra le vittime del nazionalsocialismo ci furono anche i malati psichici e i disabili, considerati “un peso” per il popolo tedesco. Questa mostra si confronta con il pensiero e i presupposti istituzionali che hanno reso possibili le uccisioni. Si occupa sia delle vittime sia dei carnefici e indaga sul silenzio che ha coperto i crimini dal 1945 fino agli anni ’80, quando alcuni sopravvissuti, familiari delle vittime e psichiatri, iniziarono ad affrontare il passato. Attraverso storie di vita esemplari vengono restituiti i volti, i nomi e le biografie delle vittime, che finalmente emergono con quella individualità e umanità che le persecuzioni volevano cancellare.

Anne Frank. Una storia attuale Mostra a cura di Fondazione Anne Frank di Amsterdam. Sala conferenze della Fondazione Caritro – Trento dal 19 al 31 gennaio 2018

La mostra è stata tradotta in oltre 20 lingue e ha viaggiato in più di 100 Paesi del mondo, ponendosi come centro propulsore di attività quali corsi di formazione per gli insegnanti e progetti didattici per gli studenti. Attraverso fotografie, molte delle quali inedite, immagini, citazioni delle pagine del diario di Anne il percorso della mostra racconta della condizione di una famiglia ebrea nel periodo nazista e offre una dettagliata ed accessibile informazione sul contesto storico.

Memowalk per la città di Trento camminata nei luoghi della memoria a cura di Deina Trentino. In programma il 27 gennaio 2018 alle ore 10.30 in Piazza Dante a Trento

Memowalk è una camminata attraverso la storia e la memoria della città di Trento, alla scoperta dei luoghi che più di settant’anni fa videro anche il nostro territorio coinvolto nelle vicende belliche e umane della seconda guerra mondale.

Il mio domani di pace e speranza…grazie anche al loro sacrificio 27 – 29 gennaio 2018 ore 8.30 – 12.55 Auditorium dell’Istituto comprensivo Bernardo Clesio “Giulia Ippolito” di Cles

Gli alunni delle terze ricostruiscono un campo di concentramento con le ciminiere dei forni crematori e le sagome di vittime e aguzzini circondate dal filo spinato. Come accompagnamento sono previste letture e riflessioni a cura dei ragazzi e la proiezione di un film.

Promemoria_Auschwitz.EU – Il viaggio della memoria 1-7 febbraio 2018 e 9-15 febbraio 2018

Promemoria_Auschwitz è un progetto di educazione alla cittadinanza attraverso la promozione della partecipazione. Un progetto pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del reale – a partire dal passato e dalle sue rappresentazioni – e all’acquisizione dello spirito critico necessario per un protagonismo nel presente.

Disegni e poesie realizzati dai bambini prigionieri nel ghetto di Terezin, il più grande campo di concentramento della Cecoslovacchia, saranno in mostra a Strigno nel Comune di Castel Ivano dal 29 gennaio al 16 febbraio e, successivamente, a Castello Tesino dal 20 febbraio al 10 marzo. L’iniziativa espositiva, che gode del sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma e rientra nel programma culturale della GIORNATA DELLA MEMORIA 2018, è stata illustrata oggi a Trento nell’ambito della piattaforma di comunicazione Cultura Informa dal presidente di ARCI del Trentino, Andrea La Malfa. Sono intervenuti all’incontro con i giornalisti Giacomo Pasquazzo, Assessore alla Cultura del Comune di Castel Ivano; Nicola Sordo, Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Castello Tesino, e Paola Morizzo, insegnante presso l’Istituto Comprensivo di Strigno.

