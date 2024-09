Giornata Autonomia 2024, Fugatti: “Auspico via libera a riforma Statuto”. Inaugurata mostra dedicata a De Gasperi

Un’Autonomia giovane, costantemente proiettata nel presente e futuro, che parla alle nuove generazioni e costituisce un elemento chiave di innovazione e sviluppo. Questo lo spirito che ha animato la Giornata del 5 settembre, l’appuntamento ospitato nella Sala Depero del Palazzo della Provincia, per il 78esimo dall’accordo De Gasperi-Gruber, l’intesa internazionale che ha posto le basi per la tutela del Trentino Alto Adige-Südtirol

Trento – “La scelta di celebrare l’accordo De Gasperi-Gruber assume oggi un significato particolare. La giornata dell’autonomia, che fa riferimento a quell’accordo fondativo, è occasione per ribadire e confermare la direzione di marcia avviata con la Provincia di Bolzano per difendere le nostre specificità. Il percorso tecnico per la riforma dello statuto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie si è concluso, auspico che ora possa arrivare il via libera politico”. Così il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti in occasione della cerimonia ufficiale per la Giornata dell’autonomia, tenutasi nella sala Depero del Palazzo della Provincia di Trento. All’iniziativa, che ha visto la partecipazione degli esponenti politici, delle forze dell’ordine e delle forze armate locali, ha preso parte anche il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher.

“L’autonomia differenziata non riguarda le regioni speciali, ma non possiamo esimerci da sostenere questo percorso. È evidente che gli squilibri sono comportati dal centralismo e dalla mancanza di assunzione di responsabilità. Chi è davvero autonomista lavora per l’autonomia di tutti e non solo per la propria”, ha detto Fugatti, ribandendo l’intenzione di creare un Centro studi per le autonomie in Trentino.

In apertura dell’incontro è intervenuto il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini, che ha parlato della necessità di proseguire nel percorso di riforma dello statuto di autonomia, coinvolgendo direttamente i territori e i cittadini. Il presidente del Consiglio delle autonomie locali (Cal), Paride Gianmoena, ha invece parlato della necessità di fare rete a livello europeo e nazionale e di valorizzare a livello di territorio le peculiarità che compongono l’autonomia, “evitando un accentramento livellatore”. Gianmoena ha inoltre chiesto che siano garantiti i servizi anche nelle zone decentrate. Al termine degli interventi introduttivi, si è tenuta la lectio magistralis della professoressa di diritto dell’Università di Innsbruck, Esther Happacher.

In breve

Inaugurata a Trento, la mostra dedicata ad Alcide De Gasperi. È stata inaugurata a Palazzo Trentini, sede della presidenza del Consiglio provinciale di Trento, la mostra “Alcide De Gasperi. Album di famiglia”, dedicata allo statista trentino nel 78/o anniversario dalla sottoscrizione degli accordi De Gasperi-Gruber. “Una mostra che fa vedere il lato umano di questo statista, che si conosce poco. Una mostra trasportabile perché potra essere trasportata ovunque in Trentino”, ha spiegato il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini. L’allestimento innovativo permette di cogliere i particolari delle 24 istantanee, in gran parte inedite, che riguardano la vita privata dello statista trentino, collocate su grandi pannelli illuminati dall’interno.

Verona, aperto il G7 dei parlamenti alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Città blindata per la 22ma riunione dei presidenti delle Camere Basse dei Paesi membri del G7 con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.Tra i tanti temi che verranno affrontati dall’intelligenza artificiale alla cybersicurezza per la tutela degli interessi nazionali, senza dimenticare le sfide per l’Africa e il Mediterraneo.