Giornalisti, Congresso Fnsi a Levico dal 12 al 15 febbraio (PROGRAMMA)

La brochure del Congresso della Fnsi al via il prossimo 12 febbraio a Levico Terme, una pubblicazione di poche pagine contenente tutte le informazioni utili per le delegazioni che prendono parte all’appuntamento. All’interno del depliant, scaricabile direttamente dal sito del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, dedicati al tema “L’informazione non è un algoritmo: libertà, diritti, lavoro nell’era delle Fake-news”, assieme agli interventi istituzionali e alle indicazioni per muoversi sul territorio.