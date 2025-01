Giochi olimpici giovanili: Fugatti a Losanna con Zaia e Fontana

Ci sarà anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, giovedì a Losanna dove il CIO svelerà quali territori ospiteranno la quinta edizione dei giochi olimpici giovanili in programma nel 2028

NordEst – Nella città svizzera accanto a Fugatti ci saranno anche i colleghi di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana posto che a candidarsi sono le tre realtà che già stanno lavorando per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del prossimo anno. “A Losanna – commenta il presidente Fugatti ci ripresentiamo con il cuore che ancora conserva la gioia incontenibile della proclamazione del 2019. Incrociamo le dita e facciamo tutti insieme il tifo per sostenere il progetto che assieme a Veneto e Lombardia abbiamo presentato”. Ad illustrarlo domani, nel primissimo pomeriggio, sarà il presidente del CONI, Giovanni Malagò ed è annunciata l presenza del ministro dello Sport, Abodi.

Il Trentino si presenterà all’interno della cordata Dolomiti Valtellina, che comprende anche Cortina. “Crediamo molto nella nostra proposta – conclude Fugatti, un progetto – che mette al centro i territori ed insieme i giovani, tanto che siano promesse dello sport come pure i tantissimi che si stanno impegnando in tutti i campi, dall’associazionismo, alla scuola, dall’università al volontariato”. La precedente edizione delle “olimpiadi giovanili invernali (atleti tra i 14 e 18anni) si è svolta a Gangwon in Corea del Sud. La cerimonia di designazione sarà visibile in diretta sul canale youtube del Cio.

In breve

Scalo Filzi, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Nuovo ospedale della val di Fiemme, presentati agli amministratori locali gli esiti dei tavoli tecnici

“Vallarsa da Vivere”, parte il progetto

Pubblicato il nuovo volume “Archeologia delle Alpi 2023-2024”

Servizi Digitali, si cercano 90 tester

Euregio Brussels School 2025: iscrizioni aperte fino al 28 febbraio

5^ Giornata tecnica sull’olivicoltura del Nord Italia e della Slovenia