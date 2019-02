Giochi Invernali ‘Special Olympics’: splendido podio per Luca Corso: uno Chef Speciale sugli sci. Il suo sogno? “Vorrei dare una mano alla mia associazione aiutando altri ragazzi”

Connect on Linked in

Una passione, quella di Luca Corso di Lamon (Belluno), 23 anni, che si è concretizzata sul podio dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Italia a Bardonecchia-Valsusa in Piemonte: oro nel Super-G, due medaglie d’argento nello speciale e nel gigante

di Liliana Cerqueni

NordEst – La manifestazione, nata nel 1968 come progetto sportivo speciale, è arrivata alla 30^ edizione assumendo sempre più spessore culturale e sociale oltre che sportivo. Hanno partecipato oltre 500 atleti che hanno dimostrato come la disabilità intellettiva possa lasciare il posto alla determinazione, a numerose risorse, talenti e potenzialità, producendo risultati sorprendenti. “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze” è il loro giuramento prima della gara.

Le passioni di Luca Corso però non si fermano allo sci: pratica Karate dal 2003, aggiudicandosi la cintura nera 1° Dan stile Shito nel 2014; pratica nuoto a buoni livelli, equitazione e sci alpino. Tra i suoi interessi più seguiti anche il pianoforte, il volontariato e la cucina.

Quest’ultima lo ha motivato a frequentare il Centro Enaip di Primiero nel settore ‘Gastronomia e Arte bianca’, al termine del quale sono seguiti numerosi tirocini ed esperienze lavorative a Primiero, nel bellunese, a Bardolino, Barcellona e a Roma. Ha collaborato con altri ragazzi, gli chef stellati di Altogusto e Ascotrade, alla realizzazione del ricettario ‘In cucina con…’, patrocinato dall’Associazione Italiana Persone Down, che raccoglie i piatti e le preparazioni di numerosi ristoranti della provincia di Belluno.

Mille passioni e tante soddisfazioni

Iniziamo con lo sport. Luca, ci racconti dei tuoi successi a Bardonecchia?

Ho partecipato alla manifestazione con lo Sci Club 21 di Padova, ho fatto tre giornate di gare e ho preso parte a una grande fiaccolata in centro a Bardonecchia. L’oro è arrivato nella terza giornata di gara, un po’ per fortuna ma devo anche dire grazie al mio allenatore dello Sci Club della Vallata Feltrina, Carlo Della Rosa. In passato avevo anche partecipato ad altre gare, sempre con i ragazzi con la sindrome di Down. Quando scio mi sento rilassato con il vento e l’aria della montagna e divento più elastico.

Cosa ricordi invece delle tue esperienze nel settore alberghiero?

Quella di Roma, al Quirinale. Sono stato invitato con altri ragazzi, alla fine del governo Letta, a collaborare alla preparazione del pranzo per il Presidente Giorgio Napolitano. Abbiamo preparato un secondo piatto, la piovra. Ci hanno fatto anche i complimenti. Io però avevo difficoltà con la loro parlata in romano… Ho anche servito al tavolo. A Barcellona mi è piaciuto molto, parlavo anche in francese, la mia mamma è belga e io capisco e parlo anche in questa lingua.

Un grande sogno nel cassetto

Quali sono invece i tuoi progetti per il futuro?

Vorrei dare una mano alla mia associazione aiutando altri ragazzi come me, i ragazzi più piccoli o quelli con più difficoltà, insieme agli operatori. Aiuto già uno che non parla e un altro amico che ha sempre la testa fra le nuvole: devo proprio dargli una mano. Ho visto che c’è bisogno di stare vicino a chi ha problemi. Non abbandonerò la mia attività nel settore alberghiero ma posso affiancarla al volontariato.

Luca è determinato e sa quali passi percorrere. Sa anche che può contare su due genitori, Adriana e Paolo, che da sempre lo hanno sorretto, incentivato e accompagnato lasciandolo libero di coltivare le sue passioni e inclinazioni e hanno ancora molti progetti di vita da proporre e realizzare per lui e per altri ragazzi.