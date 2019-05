Giochi ’26, Milano-Cortina soddisfa Cio

Print This Post

Commissione valutazione sul dossier della candidatura italiana. Il 24 giugno la decisione definitiva

NordEst – “Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti. Milano-Cortina soddisfa tutti questi criteri”. È quanto si legge sul report pubblicato della commissione di valutazione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

Giochi 2026: Zaia, all’ultimo intertempo

“Siamo all’ultimo intertempo della seconda manche e c’è luce verde. Ma il muro finale è ripido e insidioso. E’ il momento di mantenere la calma, non montarsi la testa, e dare il massimo”. Si affida a una metafora sciistica il Presidente del Veneto, Luca Zaia, per commentare la relazione della Commissione di Valutazione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2016, resa nota oggi.

“Ho sempre detto – aggiunge Zaia – che la nostra è una candidatura forte. Credo che la Commissione Morariu abbia ben percepito e valutato questa impostazione, perché è innegabile che siamo di fronte a un giudizio complessivo estremamente positivo. Non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco, storico insegnamento del grande Giovanni Trapattoni – conclude il Governatore – deve ora essere il filo conduttore che ci guiderà in questo mese verso Losanna”.