Giochi 2026, Malagò sonda investitori

Posted on

Un aereo della Germanwings , sulla rotta fra Colonia/Bonn e Venezia, è stato deviato a Stoccarda per una perdita di carburante Venezia – Un aereo della Germanwings , sulla rotta fra Colonia/Bonn e Venezia, è stato deviato a Stoccarda per una perdita di carburante. Lo informa la stessa compagnia, sottolineando che non si è trattato di […]