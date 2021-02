Ginnastica online con la Cardiologia di Feltre: mercoledì 17 febbraio alle 18 e mercoledì 24 febbraio alle 16.30

Una bella iniziativa aperta a tutti, in occasione della campagna di prevenzione Cardiologie Aperte

Belluno – La Cardiologia di Feltre, in collaborazione con l’Associazione Feltrina Amici del Cuore e le “Palestre della salute”, ha organizzato due appuntamenti online per promuovere l’esercizio fisico e la prevenzione cardiovascolare in occasione della “Settimana del cuore”.

Negli anni scorsi, durante la settimana di San Valentino, aderendo alla campagna di promossa dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, venivano organizzate diverse attività come serate informative, passeggiate e la “cardiologia aperta” sensibilizzazione sulle patologie cardiovascolari e la loro prevenzione.

Quest’anno, non essendo possibile organizzare attività in presenza, la Cardiologia di Feltre propone due sedute di esercizio fisico online tramite incontri in Google Meet della durata di un’ora, con gli istruttori delle palestre aderenti al circuito “Palestre della salute” dell’Ulss Dolomiti (Più movimento ed All Fit).

Gli appuntamenti sono fissati per mercoledì 17 febbraio alle 18.00 e mercoledì 24 febbraio alle 16.30. Per ulteriori informazioni e iscrizioni mandare una mail all’Associazione Feltrina Amici del Cuore assofeltrinaamicidelcuore@gmail.com Inoltre, aderendo all’iniziativa della Fondazione Per il Tuo Cuore, medici cardiologi saranno disponibili per rispondere alle domande dei cittadini sulla salute del proprio cuore al numero verde 800 05 22 33 attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 fino al 16 febbraio.

«È importante continuare a prendersi cura della salute del proprio cuore, soprattutto in questa difficile fase della pandemia che ha cambiato le nostre abitudini» commenta Christian Piergentili, responsabile della UOS cardiologia dello sport, «sana alimentazione, corretti stili di vita e, soprattutto l’esercizio fisico vanno mantenuti. Gli incontri online che proponiamo sono un modo per educare ed incentivare a svolgere attività fisica anche in casa e tornare, appena possibile, a muoversi all’aperto».