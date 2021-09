Gimbe: vaccini sotto media nazionale in Trentino Alto Adige

Media italiana è 63,9%: in P. Bolzano 57%, in P. Trento 62,9%

Trento/Bolzano – Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe rileva che in Alto Adige la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 57% (media Italia 63,9%) a cui aggiungere un ulteriore 6,2% (media Italia 8%) solo con prima dose. La popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 17,4% (media Italia 12,2%).

In Trentino, riferisce ancora Gimbe, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 62,9% a cui aggiungere un ulteriore 7,9% (media Italia 8%) solo con prima dose. La popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 12,3% (media Italia 12,2%).

In Alto Adige, nella settimana dal 25 al 31 agosto, la Fondazione Gimbe registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (131) mentre si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-7,8%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

In Trentino, invece, Gimbe segnala un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (91) ed evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-6,5%) rispetto alla settimana precedente. Anche qui sono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva.

Il bollettino covid di Bolzano

Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove i nuovi positivi sono 70, 31 ai tamponi molecolari pcr (su 894 test) e altri 39 ai test rapidi ( 5.763 quelli eseguiti ieri). I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 21 (uno in meno di ieri), quelli in rianimazione 5 (ieri erano 4), mentre in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono 9 persone. In Alto Adige sono inoltre stati eseguiti (dato fino al 31 agosto) 832.375 test nasali totali, 1.018 dei quali risultati positivi, di cui 458 confermati con i tamponi, 355 negativi e 205 in attesa del risultato.