Nuovo Giardino Negrelli a Primiero: dopo la richiesta di sospensione lavori della minoranza, il sindaco precisa: “Nessuna demolizione di muri a secco storici”

Primiero (Trento) – Il cantiere – avviato in questi giorni – per la realizzazione del nuovo giardino dedicato al noto ingegnere locale, Luigi Negrelli, non piace ai consiglieri di minoranza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Nicola Chiavarelli e Monica Partel, che proprio in queste ore hanno chiesto di fermare i lavori.

I consiglieri comunali di LAB 2.0 con una lettera inviata al Comune, alla Provincia e ai Servizi competenti, hanno espresso la loro “Indignazione per l’autorizzazione concessa alle opere denominate ‘percorso Luigi Negrelli’ che vanno a coinvolgere uno dei più noti scorci storici della nostra comunità di Primiero”.

Il sindaco Depaoli conferma: “Nessuna demolizione di muri a secco storici”

“I famosi muri a secco che si vedono da Viale Piave – spiega il sindaco Daniele Depaoli – verranno per la maggior parte mantenuti. Il progetto ‘percorso Luigi Negrelli’ è stato deliberato dalla Giunta (con progetto definitivo ed esecutivo), pubblicato sul sito del Comune con le foto dell’area interessata già da settembre 2018 e successivamente anche sulla pagina facebook, in più occasioni. Questo iter – continua Depaoli – è durato diversi mesi e in qualità di capogruppo della sua minoranza, sicuramente il consigliere Nicola Chiavarelli ha visionato il progetto. Strano che questo ‘polverone’ si alzi proprio adesso, a cantiere aperto, poichè la trafila di approvazione è durata diversi mesi e come consigliere comunale, visionando le delibere, avrebbe potuto tranquillamente vederlo prima. In ogni caso – conclude il sindaco – il progetto è conservativo al massimo, rispetto alla scelte fatte e non pevede la demolizione dei muri a secco, se non per le parti rifatte, ‘ammalorate’ o quelle che sono state ricostruite in cemento”.