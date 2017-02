Giandomenico Salvadori tricolore a Garès, Gabriel Casagrande è argento ai tricolori ragazzi di biathlon

Continuano i successi degli atleti di casa

Nordest - Doppietta delle Fiamme Gialle nella prima giornata dei Campionati italiani assoluti in Valle di Garès (comune di Canale d’Agordo – Belluno). Sui gradini più alti del podio delle gare in tecnica classica, rispettivamente 10 km donne e 15 km uomini, sono infatti saliti, e il primierotto Giandomenico Salvadori e la veronese Lucia Scardoni, davanti alla moenese Caterina Ganz.

Nella 15 km maschile Salvadori, atleta emergente, classe 1992, ha fatto gara di testa fin dai primi metri e alla fine ha preceduto Dietmar Noeckler (Fiamme Oro) di 10”6 e il carnico Giorgio Di Centa (Carabinieri, classe 1972) di 17”5. Solo 7 secondi invece separano l’under 23 Sebastiano Pellegrin dal podio, dopo aver interpretato una buona prova.

«Una vittoria inattesa ma cercata» commenta Salvadori. «Un bel successo che mi dà morale per il proseguio della stagione e, in particolare, per i Campionati mondiali di Lahti di fine febbraio». Undicesimo è poi Tommaso Dellagiacoma, quindicesimo Stefano Gardener, diciasettesimo Davide Facchini e diciannovesimo Paolo Fanton.

In campo femminile Scardoni ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno, sempre sulle nevi bellunesi, a Padola: ha chiuso la propria fatica sui 4 giri del tracciato in 28.55.7, precedendo la collega trentina Caterina Ganz di 16”8 e la bellunese delle Fiamme Oro Sara Pellegrini di 21”5.

Sesto posti poi per la teserana Giulia Stuerz, mentre la primierotta Ilaria Debertolis ha concluso ottava, davanti alle altre due trentine Ilenia Defrancesco e Monica Tomasini. «Sono davvero contenta di aver bissato il titolo dello scorso anno» così Lucia Scardoni. «Una vittoria che significa tanto e che costituisce un buon viatico per le prossime gare».

Altre news sportive in breve

