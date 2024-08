Giallo sulla morte violenta di un giovane in Alto Adige

Tra i 20 e i 30 anni, trovato vicino alla sua auto

Bolzano – È al momento un mistero la morte violenta di un giovane trovato senza vita nelle campagne di Terento, in Alto Adige. Il sopralluogo condotto dai carabinieri ed i primi elementi raccolti non sono stati sufficienti per delineare un quadro chiaro. Si indaga quindi a 360 gradi. Quello che al momento è certo è che il giovane, un altoatesino tra i 20 ed i 30 anni di cui non sono state diffuse le generalità, è stato trovato dal soccorso alpino della guardia di finanza in una zona di alpeggio a circa 1.600 metri di altitudine nei pressi della malga Raffalt, vicino alla sua auto parcheggiata. Serviranno approfondimenti scientifici puntuali, quindi, per esaminare la scena, definita “complessa” ed “estremamente enigmatica” dagli inquirenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari.