Giallo di Bolzano, coppia scomparsa: amica consegna vestiti del figlio

Posted on

Il Trentino torna protagonista sabato 21 maggio in tanti supermercati trentini con l’iniziativa “Chicco Sorriso” Trento – Torna sabato 21 in 39 punti vendita di Coop Trentino e Famiglie Cooperative l’iniziativa “Chicco sorriso”: un pacchetto di riso per una offerta a favore dell’ADMO, l’associazione per la donazione di midollo osseo. Serviranno per finanziare due borse di […]