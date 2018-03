E’ già virale in rete il “murale” con il bacio tra Di Maio e Salvini apparso a Roma: “Bacio immaginario o possibile?

Connect on Linked in

Matteo Salvini e Luigi Di Maio che si abbracciano e si baciano sulle labbra

Roma (Adnkronos) – La scena era rappresentata in un murale spuntato oggi nel centro di Roma, in via del Collegio Capranica a due passi da Montecitorio. Nel giorno in cui si apre la XVIII legislatura, con le votazioni dei presidenti di Camera e Senato e i partiti alla ricerca di un accordo, i due leader comparivano sui muri della città raffigurati l’uno di fronte all’altro, con i rispettivi loghi di partito stampati sulle giacche e un cuore rosso sullo sfondo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

L’autore del murale, che è stato cancellato in poche ore, è tvboy, artista di strada italiano, che sul suo profilo Facebook scrive: “È un bacio immaginario o possibile? E un bacio di benvenuto o di addio? Questa mattina a pochi passi dall’opera ci sono le votazioni per i membri del Senato e della Camera quindi forse lo scopriremo….”. E in un post successivo si vede come di fronte al murale siano stati sistemati degli scatoloni: “Bacio Di Maio Salvini. Opera Censurata”, scrive.

Nelle ultime ore tvboy ha fatto un altro murale in via dei Pianellari in cui ha rappresentato “#GiorgiaMeloni di #FratellidItalia folgorata sulla via di damasco, si pente e decide di dedicarsi al volontariato per #proactivaopenarms e #savethechildren e di dedicarsi come volontaria ad aiutare i bambini rifugiati”.