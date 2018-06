Gestioni Associate nei Comuni trentini, “Bocciata in Consiglio provinciale la proposta di mozione per togliere l’obbligo”

Connect on Linked in

Nella seduta di mercoledì del Consiglio provinciale di Trento, tra i vari atti all’ordine del giorno è stata discussa anche la proposta di mozione n. 683/XV, con primo firmatario il consigliere Giacomo Bezzi, sul tema delle gestioni associate dei Comuni

Trento – La proposta – spiegano in una nota i consiglieri provinciali Giacomo Bezzi (Forza Italia) e Alessandro Savoi (Lega) – voleva “impegnare la Giunta sia a rivedere gli ambiti associativi individuati dall’esecutivo nel 2015, sia a rivedere l’applicazione dell’obbligatorietà per i Comuni ad esercitare in forma associata compiti e attività indicate nella legge e sospendere le decisioni fin qui assunte.

Dopo aver ricevuto il parere contrario dall’assessore Carlo Daldoss sono intervenuti con forza il consigliere Savoi e il consigliere Bezzi, a difesa della realtà dei comuni trentini e dell’importanza che siano i territori a far nascere le forme migliori di gestione, senza imposizioni dell’alto che finora non hanno considerato nemmeno disomogeneità territoriali o incompatibilità gestionali dei vari enti, mettendo in ginocchio gli amministratori locali.

Sia il consigliere della Lega, Savoi che il consigliere di Forza Trentino, Bezzi, hanno ribadito l’impegno per la prossima legislatura che avrà inizio il prossimo ottobre, di rimuovere l’obbligo per i Comuni di ricorrere a gestione associata, rivalutando anche gli ambiti associativi oggi in vigore, mettendo quale priorità l’ascolto dei territori ed il sostegno agli amministratori comunali, presidio istituzionale irrinunciabile”.