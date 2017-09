Elezioni in Germania, vince Merkel ma arretra: crolla Spd, boom Afd

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Roma (Adnkronos) – Volano i populisti di Afd. Crolla l’Spd. E i liberali tornano in Parlamento. La cancelliera non ha nascosto un po’ di delusione: “Non ci gireremo attorno, avremmo voluto naturalmente un risultato migliore”, ma poi ha aggiunto: “Siamo la forza maggiore del Paese, e contro di noi non può essere formato alcun governo”.

I risultati finali provvisori delle elezioni diffusi dall’Istituto di sondaggi ZDF indicano la Cdu-Csu al 33% (-8,5%); la Spd al 20,5% (-5,2%); la Afd al 12,6%(+7,9%); la Fdp al 10,7% (+5,9%); la Linke al 9,2% (+0,6%), i Verdi all’8,9% (+0,5%). I risultati finali definitivi, come di consueto, verranno pubblicati tra qualche settimana.

“Io sono ottimista, come lo ero prima, sul fatto che troveremo una soluzione”, ha detto Angela Merkel, incontrando al stampa il giorno dopo il voto e rispondendo a una domanda sulla futura coalizione. “Ci sono prima i colloqui, e ovviamente non anticipare adesso se avranno successo”, ha aggiunto. Merkel è fiduciosa che partiti avranno “senso della responsabilità” e formeranno un esecutivo. Poi la cancelliera ha annunciato colloqui con Fdp, Verdi e Spd.

Angela Merkel ha affermato che la Cdu ha “ceduto” oltre un milione di voti ai populisti di Afd, e nella sua analisi del voto, davanti alla stampa, alla Konrad Adenauer Haus. La cancelliera ha detto anche di volerli recuperare. “Credo che tutti negli altri partiti sappiano che il voto degli elettori va preso come è. Chiunque speculi su nuove elezioni dimostra disprezzo per il voto degli elettori”, ha poi aggiunto rispondendo in conferenza stampa a una domanda sull’ipotesi di nuove elezioni. “Chi lo fa – ha concluso – dovrebbe pensare quanto questo possa davvero portarlo un passo avanti”.

“L’Europa ha bisogno di essere rilanciata: ho visto i risultati delle elezioni tedesche e non mi sfuggono difficoltà e preoccupazioni anche se confido che la cancelliera Merkel continuerà nell’impegno europeista insieme all’Italia e alla Francia. L’impegno europeista è la sfida a trasformare L’Europa per dare risposte ai cittadini. La migliore risposta agli estremismi è l’impegno sul lavoro, sugli investimenti, sull’immigrazione”. Così il premier Paolo Gentiloni all’incontro con i volontari del servizio civile.

Dopo la mezzanotte è arrivato il tweet di Emmanuel Macron per congratularsi con Angela Merkel. “Ho telefonato ad Angela Merkel – ha scritto il capo dello stato francese – proseguiamo con determinazione la nostra essenziale cooperazione per l’Europa e per i nostri paesi“.

“Il nostro obiettivo è assumere il ruolo di una forte opposizione in questo paese“, ha ribadito Martin Schulz.

Ecco chi erano i candidati