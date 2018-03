“Gente Libera”, a Primiero si presenta il nuovo romanzo di Roberto Corradini

Connect on Linked in

Mercoledì 21 marzo ad ore 20.30, nell’aula magna del Centro di Formazione Professionale Enaip di Primiero

Primiero (Trento) – In “Gente Libera” l’autore racconta la storia romanzata di tre generazioni di una famiglia trentina (Libera di cognome e di temperamento) inserendola nel particolare contesto storico in cui essa si è sviluppata, precisamente dal 1850 al 1950 circa.

La descrive all’interno dei numerosi e straordinari eventi che, in quei cento anni, hanno interessato numerose altre famiglie, non solo nel Trentino (prima austriaco e poi italiano), ma pure nell’Italia intera, in Europa e in gran parte del mondo: due guerre mondiali, diffusa emigrazione, crisi economica, dittature.

“Gente Libera”, come il primo romanzo di Roberto Corradini “Il sangue e l’inchiostro” ed. Curcu-Genovese, assume forma epistolare ma le singole lettere che costituiscono i vari capitoli non sono autentiche, bensì “dettate dall’autore ai vari protagonisti”, in base a fatti veri appresi da molte fonti orali. Nel pomeriggio delle stesso giorno, Roberto Corradini incontrerà alcune classi del Centro di Formazione Professionale ENAIP impegnate in un breve laboratorio di scrittura.