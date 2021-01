Temperature in picchiata a NordEst: in Vezzena -27,9, a Campoluzzo -37,6 gradi

Temperature gelide in tutto il NordEst in questi giorni. Ecco le rilevazioni d Meteo Triveneto. Meteotrentino e Arpav

NordEst – Temperature polari sulle montagne del NordEst in questi giorni, dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. In Veneto, sono state registrate minime fino a -24,3, questo il dato segnato dalla centralina Arpav di Passo Cimabanche (1.530), sopra Cortina. Il record del freddo, anche se si tratta di una curiosità statistica, essendo limitato a questa particolare depressione, spetta alla dolina di Campoluzzo (1768 m) nel Vicentino, con -37,6 gradi.

Grande freddo anche sulla Piana di Marcesina, nel Vicentino, a 1.310 mt, con -23.5, a Pian Cansiglio, nel Bellunese, a 1.003 mt, con -23,2, e in Val Visdende, sempre nel Bellunese, a 1.240 mt, con -21; -15,6 la minima sul Passo Pordoi. Escluse le doline, per le loro caratteristiche particolari di concentrazione del freddo, il primato negli ultimi 35 anni in Veneto risale al 2005, quando il primo marzo si registrò sulla Piana di Marcesina una minima di -32.

Si attendono giorni molto freddi

La pressione – conferma Arpav Dolomiti meteo – è in lieve diminuzione per l’approssimarsi di una goccia fredda proveniente dal nord Europa. Questo impulso perturbato ha come obiettivo principale l’Europa orientale, mentre interesserà le Dolomiti marginalmente, determinando un temporaneo aumento della nuvolosità, un rinforzo dei venti in quota e delle nevicate significative nei versanti esteri della Alpi, ben più modeste invece sui versanti italiani che interesseranno in particolare le Dolomiti settentrionali.

Pertanto, il tempo fino a martedì mattina rimarrà stabile e soleggiato mentre in seguito tenderà a divenire più variabile specie sulle Dolomiti. Le temperature resteranno in prevalenza inferiori alla norma, con forti gelate notturne e persistenza del gelo anche in giornata, favorito sia dalle correnti di aria fredda provenienti dal nord Europa, sia dalla diffusa copertura nevosa. La percezione del freddo mercoledì e giovedì sarà esaltato in alta montagna dall’effetto windchill prodotto dal vento.

Le rilevazioni di Meteo Triveneto