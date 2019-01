Gelicidio in Valsugana, Anas: “Nominata Commissione interna” per fare chiarezza dopo il maxi tamponamento

Print This Post

E’ stata riaperta al transito la statale 47 “della Valsugana” chiusa al traffico per circa sei ore tra il km 73 e il km 71,8 lungo la carreggiata in direzione Bassano e tra il km 70,600 e il km 73 sulla carreggiata in direzione Trento, all’altezza di Cismon del Grappa, in provincia di Vicenza, a seguito dell’improvvisa formazione di ghiaccio sulla sede stradale dovuta al forte abbassamento delle temperature e alla pioggia

NordEst – A causa del ghiaccio si sono verificati alcuni tamponamenti che hanno coinvolto più veicoli. La strada è stata riaperta lungo entrambe le carreggiate alle ore 13:30.

“Anas – informa una nota – ha nominato una commissione interna per verificare le eventuali responsabilità, in particolare se sono state svolte correttamente le attività antigelo (attraverso mezzi spargisale) previste dal piano neve delle quali è incaricata la ditta responsabile del trattamento invernale della sede stradale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148″.