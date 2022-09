Gas Russia, Gazprom annuncia stop totale a Nord Stream 1. Provincia Trento si mobilita contro rincari

Giunta provinciale trentina ad Avio: spesa annuale di famiglie e imprese trentine per l’energia sfiora complessivamente il miliardo e mezzo di euro

NordEst – In queste ore, il colosso energetico russo Gazprom ha annunciato la sospensione delle attività di pompaggio di gas liquefatto presso lo stabilimento di Portovaya, a nord-ovest di San Pietroburgo, all’inizio del gasdotto Nordstream 1 che trasporta il gas sottomarino in Germania.

E’ stata rivelata una perdita di olio alla turbina nord della stazione di Portovaya e che quindi non può operare in sicurezza a causa del danno subito. Per questo, prosegue il testo senza indicare una data di riapertura, la stazione resterà chiusa fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie.

Duro il commento della Commissione europea, che ha accusato l’azienda energetica statale russa Gazprom di aver interrotto il flusso di gas con falsi pretesti. “L’annuncio di Gazprom di questo pomeriggio che chiuderà ancora una volta” il gasdotto Nord Stream 1 “con pretesti falsi è un’ulteriore conferma della sua inaffidabilità come fornitore”, afferma un portavoce su Twitter. Questo nuovo stop – si sottolinea – “è anche una prova del cinismo della Russia, poiché preferisce bruciare gas invece di onorare i contratti”.

Energia, Provincia Trento contro rincari

Ogni anno la spesa di famiglie e imprese trentine per l’energia sfiora complessivamente il miliardo e mezzo di euro, una cifra corrispondente a un terzo del bilancio della Provincia, che chiede al governo misure rapide e incisive. Si valutano interventi strutturali di lungo periodo, per abbattere gli sprechi e incentivare le fonti rinnovabili. Nell’immediato si pensa ad allargare le maglie del credito e concedere dilazionamenti per il pagamento delle bollette, spiega l’assessore allo Sviluppo Economico, Achille Spinelli.

Tra le altre novità annunciate, il via libera all’accordo per erogare il bonus Covid al personale sanitario e socio-sanitario impegnato nelle fasi più critiche della pandemia, 8 milioni di euro per circa 8mila dipendenti. In arrivo poi un bando quinquennale da quasi milione e 400mila euro per gestire centri di accoglienza notturni per senza fissa dimora.

