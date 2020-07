Gas, quanto spendono le famiglie italiane e come consumarne meno

Nessuna famiglia potrebbe fare a meno del gas, che viene usato costantemente durante tutto l’anno, dai freddi mesi invernali fino ad arrivare alle calde settimane estive

NordEst – E’ proprio in estate che purtroppo si tende a sottovalutare l’impatto di questa voce di costo in bolletta. Si pensa erroneamente che, con lo spegnimento del riscaldamento, il risparmio sia scontato. Non è così, visto che comunque si continua ad usare il gas in cucina fra i fornelli, ed è lì che si nascondono le insidie maggiori. Quanto spendono le famiglie italiane in gas? Secondo una recente analisi di mercato, si arriva ad una quota superiore ai 760 euro annui in bolletta. Ecco perché è importante imparare qualche trucco per risparmiare su questi costi.

Imparare ad utilizzare il fornello : il fornello della cucina dev’essere sfruttato nel modo giusto, per poter risparmiare sui consumi di gas. Per prima cosa, meglio usare i fuochi piccoli e non alzare troppo la fiamma, riducendola soprattutto quando l’acqua sta oramai bollendo. In secondo luogo, pentole e padelle devono essere coperte con i loro coperchi, così da assicurare l’ermeticità della stoviglia e da evitare la costosa dispersione del calore. Infine, bisogna sempre coprire tutte le fiammelle con la base della padella o pentola.

Valutare il cambio di fornitore : è inutile risparmiare in cucina o con il riscaldamento in inverno, se poi non si risparmia a monte, ovvero sui costi del gas. Per questo motivo, si suggerisce di valutare un cambio di fornitore. Sul web si possono trovare a tal proposito diverse offerte convenienti, come le tariffe sul gas di Wekiwi , e tra queste si può scegliere l’opzione più adatta per le proprie esigenze di consumo.

Utilizzare padelle e metodi di cottura particolari : chi ama sperimentare in cucina, sicuramente conoscerà già il potenziale dei piani cottura a induzione, che assicurano un prezioso risparmio sugli sprechi ed evitano l’utilizzo del gas. È chiaro, però, che su questi fornelli si possono utilizzare soltanto le stoviglie compatibili, dotate di fondo magnetico in triplo strato acciaio-alluminio-acciaio. Un secondo consiglio riguarda i metodi di cottura, come quello al vapore, uno dei più sani ed economici in assoluto.

Manutenzione della caldaia e degli impianti : questo è un consiglio che vale soprattutto per l’inverno, e che rappresenta una base di partenza essenziale per il risparmio e per l’ottimizzazione dei consumi di gas. Si suggerisce dunque di manutenere la caldaia facendola controllare da un tecnico, e di fare la stessa cosa con gli impianti e con i termosifoni.

Il gas è una risorsa preziosa, dunque bisogna fare grande attenzione agli sprechi. Non solo durante la stagione invernale, ma anche in estate, soprattutto per via di molti errori che vengono commessi in cucina.