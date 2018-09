Garda, Matrimonio con biscotti fatti in casa: 8 intossicati

Print This Post

Accusati malesseri nella notte in un bar su lago Garda

NordEst – Otto altesini, di cui cinque uomini e tre donne, sono finiti in ospedale per sospetta intossicazione dopo avere mangiato, a un matrimonio, dei biscotti fatti in casa.

Cinque sono già stati dimessi, per gli altri i medici hanno consigliato alcune ore di osservazione. Il matrimonio si è celebrato ieri sera in una proprietà privata di Malcesine affittando un catering. Una trentina di partecipanti, poi, si è spostata, nella notte, in un bar di Brenzone dove 8 di loro hanno accusato malori di vario tipo.

I malcapitati sono stati soccorsi dai sanitari giunti sul posto con due automediche e 4 ambulanze e portati negli ospedali di Peschiera e Villafranca.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Torri del Benaco, i quali sospettano che l’intossicazione possa essere derivata dai biscotti che uno degli ospiti aveva preparato a casa e portato al matrimonio.

