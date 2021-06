Barca travolta da motoscafo sul Garda: due vittime, indagati due tedeschi

Umberto Garzarella, concessionario di impianti termici e sportivo amatoriale era esanime su una imbarcazione. Ritrovata anche la donna dispersa che era sulla stessa barca

NordEst – Due turisti tedeschi sono stati indagati a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso. Erano a bordo del motoscafo che nella notte nelle acque del lago di Garda a Saló ha travolto l’imbarcazione di Garzarella.

Tra Saló e San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del Lago di Garda questa notte, prima delle 5, è stato trovato il cadavere di un uomo su una barca che presentava danni da urto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia oltre alla Guardia Costiera. L’uomo trovato senza vita su una barca incidentata recuperata nelle acque del Lago di Garda a Saló è Umberto Garzarella, un 37enne italiano e residente nella zona.

Si è cercato a lungo, ed è stato trovato nel pomeriggio invece, il corpo di una 25enne che era con lui. La giovane è stata trovata con le gambe parzialmente amputate per la violenza dell’impatto. In base agli elementi attuali gli inquirenti ritengono si tratti di un incidente. Il 37enne è dello stesso paese bresciano, mentre la ragazza scomparsa e che era con lui è di Toscolano Maderno. due giovani si erano avvicinati a Salò in barca nel pomeriggio di ieri per assistere al passaggio delle auto della Mille Miglia storica.

Garzarella concessionario di un centro assistenza di impianti termici, era appassionato di nautica. Aveva trascorso il pomeriggio di ieri a Saló per assistere al passaggio della Mille Miglia insieme ad un gruppo di amici. Due turisti tedeschi sono stati indagati a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso. Erano a bordo del motoscafo che nella notte nelle acque del lago di Garda a Saló ha travolto l’imbarcazione di Garzarella.