Gallerie San Vito e Brenta, stop ai lavori durante le festività e in caso di maltempo

Notevoli i disagi al traffico fra Trentino e Veneto in seguito all’apertura del cantiere. Intervento da 1,6 milioni di euro. Previsto lo stop dei lavori per il ponte festivo di fine anno con ripresa a gennaio. Attività sospese in caso di condizioni meteo particolarmente avverse

NordEst – Proseguono in queste settimane – con notevoli disagi per il traffico di confine – i lavori avviati da Anas sull’impianto di illuminazione a servizio delle gallerie ‘Brenta’ e ‘San Vito’, lungo la statale 50 bis/var “del Grappa e del Passo Rolle” tra Enego, in provincia di Vicenza e Arsiè, in provincia di Belluno.

L’intervento in progetto – informa Anas – del valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro, prevede il rifacimento dell’impianto di illuminazione tramite la sostituzione di tutte le lampade esistenti con punti luce LED a risparmio energetico progettati per regolare automaticamente l’intensità illuminante e i consumi in funzione della luminosità percepita all’esterno. Sarà inoltre effettuata la posa di tutti i nuovi cavi di collegamento impianti nonché l’adeguamento della cabina elettrica a servizio delle nuove installazioni.

Per consentire la prosecuzione dei lavori, fino al 20 dicembre resterà in vigore la chiusura al traffico della corsia in direzione Feltre, con deviazione della circolazione sulla regionale 50 bis tramite indicazioni in loco. La statale è invece regolarmente percorribile da Arsiè in direzione Trento/Bassano/statale 47.

In vista del ponte festivo invernale Anas ha inoltre previsto lo stop delle attività a partire dal 21 dicembre e fino all’Epifania, con ripresa dei lavori da metà gennaio.

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse le lavorazioni saranno sospese e la viabilità sarà ripristinata in entrambe le direzioni.