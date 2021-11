Galleria Pala Rossa: il Comitato paritetico lima i dettagli contabili dell’opera, si avvicina l’inizio dei lavori

Posted on

Carabinieri di Arco, era ai domiciliari Arco (Trento) – Estorsione aggravata è l’accusa con cui è finito in carcere un uomo già ai domiciliari per spaccio di stupefacenti. È accusato di minacce nei confronti di chi non riusciva a pagargli gli stupefacenti. I carabinieri di Arco hanno chiesto la misura cautelare in carcere dopo che l’uomo, […]