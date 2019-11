Galleria di Arsiè chiusura per lavori, disagi tra Bellunese e Trentino: deviazione su Primolano dal 18 novembre al 20 dicembre esclusi i festivi

Chiude nuovamente la galleria di Arsiè, nel Bellunese, di fondamentale importanza anche per il Trentino orientale e Vicentino. Al via opere per illuminazione nella galleria di San Vito e rete viaria

NordEst – Si prennunciano tempi duri per i trasferimenti fra Trentino orientale, Belunese e Vicentino verso Valsugana, Trento e A22″ a causa della chiusura della galleria di Arsiè a pochi giorni dall’avvio della stagione invernale.

La chiusura

La chiusura è dovuta a lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici delle gallerie San San Vito e Brenta sulla SS 50 bis var “del Grappa e Passo Rolle” ricadenti nei comuni di Arsié (BL) e Valbrenta (VI), come si legge nella comunicazione di Anas spa.

L’ordinanza prevede nel dettaglio la chiusura al traffico su SS 50 BIS/VAR DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE dal km 0+000 al km 5+200, Svincoli di accesso e corsia di marcia delle gallerie Brenta e San Vito in direzione Feltre con deviazione sulla SR 50 bis ‘delle Scale di Primolano’, su corsia di marcia, svincolo in entrata a partire dalle ore 00:05 del 18/11/2019 fino alle ore 23:55 del 20/12/2019 esclusi i giorni festivi; interesserà tutti gli utenti.

Il traffico

Sarà inoltre interdetto sulla SR 50 “delle Scale di Primolano” in direzione Primolano tra il km 12+600 e il km 15+179 per i veicoli di massa superiore ai 35 q.li.

Le gallerie e gli svincoli saranno invece percorribili per tutti i veicoli provenienti da Arsié in direttrice Trento/Bassano/SS 47 “della Valsugana”. La viabilità lungo la SS 50 bis var verrà ripristinata in entrambe i sensi di marcia in occasione di condizioni meteo particolarmente avverse.