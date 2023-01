Galleria di Arsiè ancora chiusa di notte dal 9 gennaio 2023: tornano le “Scale di Primolano”

Anas ha pianificato un altro stralcio di manutenzioni agli impianti, dopo i divieti dei mesi scorsi

NordEst – Il sindaco di Arsiè, Luca Strappazzon ha chiesto nei giorni scorsi, controlli tra Fastro e Primolano perchè molti tir non avrebbero rispettato i divieti. Tra lavori alla pavimentazione e l’ottimizzazione degli impianti di illuminazione e di aerazione, le due gallerie saranno nuovamente oggetto di cantieri notturni, circostanza che limita, in parte, i disagi agli automobilisti, senza per altro eliminarli.

Il cantiere sarà operativo da lunedì 9 gennaio 2023 fino a metà marzo. Così, si ripropone anche l’ordinanza di Anas che prevede una serie di deviazioni per il traffico e ulteriori divieti di Veneto Strade che ha emesso l’ordinanza che fissa il divieto di transito sulle Scale di Primolano in direzione Fastro – Primolano, per tutti i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, per i caravan e gli autocaravan. Nel caso di nevicate il divieto di transito per tutti i veicoli aventi massa superiore a 24 tonnellate viene esteso anche alla direzione di marcia Primolano – Fastro.

Quanto alle deviazioni in zona, i mezzi leggeri diretti verso Feltre/Belluno, potranno percorrere la deviazione più breve che da Primolano porta ad Arsié (passando per le scale di Primolano SR50bis) per poi tornare sulla SS 50 Bis/Var al km 5,200 circa. Per i mezzi pesanti con peso superiore alle 3,5 tonnellate che viaggiano in direzione Feltre/Belluno il percorso alternativo consigliato, partendo dalla SS 47, prevede: da via Molinetto, mediante 3° uscita dalla rotatoria, la percorrenza di via De Gasperi (SP57) per poi uscire al 1° svincolo della successiva rotatoria su via Dante Alighieri e procedere percorrendo la SP26; seguire le indicazioni per Valdobbiadene/Feltre per imboccare la SR348 e giungere a Feltre.