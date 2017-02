GAL Trentino orientale, Graduatoria titoli ed esami per assunzione Addetto amministrativo

Responsabile amministrativo-finanziario e addetto alla segreteria del GAL Trentino orientale

Borgo Valsugana (Trento) - Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale a tempo determinato e part time, da inquadrare al 3° livello del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Commercio e Servizi, per una figura di un responsabile amministrativo – finanziario – segreteria, con esperienza in appalti. Gli interessati dovranno far pervenire alla sede del GAL apposita domanda entro e non oltre le ore 13 del 20 febbraio 2017

L’incarico

L’incarico avrà durata di 1 anno dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga. L’attività dovrà essere svolta presso la la sede operativa del GAL (Corso Ausugum, 82 – Borgo Valsugana), compatibilmente alla natura delle attività stesse e alle necessità relative all’incarico. Possono essere previste missioni al di fuori del territorio del Comune di Borgo Valsugana, con preventiva autorizzazione del Direttore/Presidente del GAL.

Il profilo professionale in oggetto verrà inquadrato al livello 3° del CCNL Commercio e Servizi, con contratto a Tempo Determinato e Part Time di 36 ore, a cui sono annessi i seguenti emolumenti. Gli interessati dovranno far pervenire alla sede del GAL apposita domanda entro e non oltre le ore 13 del 20 febbraio 2017.

Il GAL incontra il territorio

Procede l’attività del nuovo GAL del Trentino orientale. Dopo la recente nomina del direttore, Marco Bassetto, nelle prossime settimane saranno organizzati alcuni incontri territoriali di presentazione della strategia, in collaborazione con le Comunità di Valle e le realtà coinvolte. Molte le opportunità che il GAL rende disponibili per i territori coinvolti, con importanti risorse economiche per i prossimi anni.

Il “Gruppo Azione Locale Trentino Orientale” (“GAL”) è una associazione di diritto privato, costituitasi con atto pubblico il 4 ottobre 2016. L‘ambito territoriale designato (ATD) è formato dai territori compresi all’interno di quattro Comunità di Valle: la Comunità dell’Alta Valsugana – Bernstol, della Valsugana e Tesino, della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e del Primiero ed è stato individuato dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito della Misura 19 del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 come Macroarea 1.

Con i suoi 95.7858 abitanti risponde ai requisiti previsti dall’art. 33 – paragrafo 6 del Reg. 1303/2013 che fissa per l’individuazione delle aree LEADER la presenza di un numero di abitanti compreso tra 10.000 e 150.000. L’area in questione inoltre, come gran parte della superficie provinciale, rientra tra quelle classificate sulla base del Piano Strategico nazionale come area “D” – Area rurale con problemi complessivi di sviluppo”. La superficie complessiva compresa all’interno della Macro area è di 1.457,65 kmq. Dal punto di vista amministrativo, il territorio interessa ben 41 comuni coordinati mediante le quattro Comunità di Valle.

Questo il programma

- giovedì 16 febbraio presso Comunità Valsugana e Tesino

- mercoledì 22 febbraio presso Comunità Alta Valsugana e Bernstol

- giovedì 2 marzo presso Comunità Primiero

- giovedì 9 marzo presso Comunità Altipiani Cimbri

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.30 e avranno una durata di circa 2 ore.