GAL Trentino orientale Bandi 2018: ecco come presentare le domande

La nuova modalità di presentazione delle domande di contributo, che sarà esclusivamente telematica(on-line) mediante l’accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale www.srtrento.it. Ciò comporterà che ogni utente debba preventivamente accreditarsi nel sistema www.srtrento.it, richiedendo ID e password ed essere munito di smart card per la firma digitale.

Si consiglia a tal proposito di consultare con attenzione il manuale di primo accesso al portale, dove sono dettagliate le varie fasi della procedura di abilitazione. Per fornire assistenza agli utenti che intendono abilitarsi al portale è disponibile un servizio di helpdesk del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento (tel. 0461 495784 – 0461 495797 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30).

Si ricorda, infine, che qualsiasi soggetto (ente pubblico, impresa agricola e non, persona fisica, associazione, etc.) che intenda presentare domanda di contributo ai prossimi bandi GAL dovrà essere in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato da non più di 12 mesi. Per qualsiasi informazione relativa all’acquisizione del fascicolo aziendale si rimanda alla pagina dedicata nel sito del GAL (clicca qui).