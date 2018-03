GAL Trentino orientale, Apertura degli sportelli decentrati e incontri territoriali

Primiero/Valsugana (Trento) – Le informazioni raccolte in questa nuova fase di ascolto dei portatori di interesse sarà funzionale ad aggiornare la Strategia di sviluppo locale del GAL e rendere i futuri bandi sempre più rispondenti ai fabbisogni degli operatori pubblici e privati dell’area. Gli incontri si svolgeranno nelle sedi delle Comunità di Valle nelle seguenti date e orari:

Mercoledì 28 marzo, ore 20.30 – Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (scarica qui la locandina );

(scarica qui la locandina ); Giovedì 5 aprile, ore 20.30 – Comunità di Primiero (scarica qui la locandina).

Il Direttore del GAL presenterà gli esiti dei bandi 2017 ed il programma di attività dell’Associazione per l’anno in corso, illustrando in particolare le modalità per segnalare al GAL nuove manifestazioni di interesse progettuali in vista della pubblicazione dei prossimi bandi Leader.

Gli sportelli decentrati

Da aprile 2018 il GAL Trentino Orientale promuove degli sportelli informativi decentrati presso le sedi delle Comunità di Valle, con l’obiettivo di fornire indicazioni puntuali a tutti coloro i quali fossero interessati a presentare domande di contributo o semplicemente a chiedere informazioni sulle attività promosse dal GAL.

Oltre alle informative costanti sulle possibilità di finanziamento, nell’ambito dello sportello il GAL offre consulenza iniziale per i richiedenti che vogliano presentare una candidatura progettuale in risposta ad un bando pubblicato dal GAL o supportato da altri fondi europei, nazionali o provinciali per cui l’area Leader risulti eleggibile. La consulenza prevede informazioni di massima sulla realizzazione di un progetto, in particolare per quanto riguarda l’ammissibilità del richiedente (requisiti formali) e la spiegazione degli obiettivi e delle finalità previste dal bando.

E’ preferibile prendere contatto con gli uffici del GAL (info@galtrentinorientale.it) per concordare l’orario dell’appuntamento.

1° e 3° venerdì del mese Comunità di Primiero 8.30-12.30

Le manifestazione di interesse

Conclusa la prima edizione dei bandi pubblici in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) denominata “I grandi cammini sulle tracce della storia”, il GAL Trentino Orientale promuove una nuova fase di ascolto del territorio per raccogliere dai soggetti pubblici e privati locali manifestazioni di interesse alla presentazione di proposte progettuali.

Le nuove iniziative segnalate dal territorio saranno funzionali alla revisione dei contenuti della Strategia SLTP e del suo piano finanziario, oltre a dare utili informazioni al GAL in vista dell’elaborazione dei bandi pubblici 2018, così darendere gli strumenti di aiuto sempre più rispondenti ai fabbisogni degli operatori pubblici e privati dell’area.

Il questionario, compilato in tutte le sue parti (i campi contrassegnati con * sono obbligatori), può essere trasmesso al GAL entro e non oltre il 16 aprile 2018 con le seguenti modalità:

via e-mail all’indirizzo info@galtrentinorientale, allegandolo in formato word o pdf

a mano presso la sede del GAL in Corso Ausugum 82 a Borgo Valsugana (TN), oppure in occasione dell’apertura degli sportelli decentrati c/o le sedi delle Comunità di Valle ;

; via modulo Google al link https://goo.gl/forms/K9OpsiCMbTl4cbr32.

Gli uffici del GAL sono a disposizione per fornirle tutte le informazioni ed i chiarimenti utili alla corretta compilazione della manifestazione di interesse.

SCARICA IL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN FORMATO WORD

SCARICA IL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN FORMATO PDF