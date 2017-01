Gaio e Debertolis terzi in Coppa del Mondo slittino

Dopo le buone prestazioni nei giorni scorsi al Tour de Ski di Ilaria Debertolis e Giandomenico Salvadori, ottimo inizio di stagione per il team trentino di slittino su pista naturale dopo i primi appuntamenti agonistici

Trento - Nella Coppa del mondo juniores di Latzfons, in Alto Adige, è giunto il terzo posto nel doppio grazie ai due primierotti Manuel Gaio e Nicolò Debertolis. Gara vinta dagli austriaci Fabian Achenrainer e Miguel Brugger. Nel singolo altra bella prova di Manuel Gaio, che ha concluso le due manche al nono posto. Per quanto riguarda gli altri trentini presenti da segnalare il 24° posto di Nicolò Debertolis e il 41° posto di Alessio Corona, all’esordio in una gara internazionale. La gara è stata vinta dall’ austriaco Markt Florian.

Nella prima tappa della Coppa del Mondo juniores, andata in scena nella località austriaca di Obdach la coppia formata da Manuel Gaio e Nicolò Debertolis aveva sfiorato il podio, chiudendo in quarta posizione a soli 14 centesimi dal podio, nella prova vinta sempre dai forti austriaci. Per quanto riguarda poi la sfida nel singolo Manuel Gaio è giunto 13° e Nicolò Debertolis 27°.

A fine 2016 si è disputata pure una competizione nazionale giovanile a Longiarù, in Val Badia, con un ottimo risultato da parte dei ragazzi del Comitato Trentino, visto che sono giunti ben tre podi. Vittoria del doppio Manuel Gaio e Nicolò Debertolis nella categoria juniores, mentre fra gli aspiranti è giunto il terzo posto di Alessio Corona nella gara vinta dall’altoatesino Florian Haselrieder.

Nella categoria juniores terzo posto per Manuel Gaio e quarto posto per Nicolò Debertolis, mentre la vittoria ha arriso a Lauri Jakob Kompatscher. Nella categoria seniores da segnalare l’ottavo posto per Simone Gaio nella competizione vinta da Alex Gruber.