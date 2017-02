Gabriel Casagrande, doppia medaglia nel biathlon: soddisfazioni anche per i compagni

Durante l’ultimo weekend si sono svolti i Campionati Italiani ad aria compressa per le categorie Ragazzi e Allievi di Biathlon in quel di Chiusa Pesio in provincia di Cuneo, ai quali ha partecipato una rappresentanza della nostra sezione con cinque ragazzi, che si sono fatti valere, accompagnati da Ruben Gasagrande

Primiero (Trento) – Nella categoria ragazzi maschile Gabriel Casagrande ha ottenuto un bottino strepitoso con una medaglia d’argento nella sprint e un bronzo nell’inseguimento. Sabato ha chiuso senza penalità alle spalle del piemontese Rigaudo e davanti all’altoatesino Schwienbacher. Il secondo giorno i ragazzi partivano con i distacchi accumulati il primo giorno. Nel finale i due altoatesini hanno raggiunto Gabriel che si è dovuto così accontentare di un bronzo allo sprint finale.

Da segnalare poi i vari piazzamenti degli altri con Samuele Bettega al primo anno nei ragazzi: 20° il primo giorno con un errore, il secondo troppi errori al tiro (quattro), che gli hanno fatto perdere due posizioni. Ottimo esordio comunque. Fra gli Allievi maschile due buone prestazioni per Christoph Pircher, al primo anno di categoria, con un 20° posto e due errori il primo giorno, ma capace di rimontare ben sei posizioni nell’inseguimento con un solo errore e chiudere 14° all’esordio di categoria: è sicuramente un ottimo viatico.

Anche due ragazze si sono cimentate nella lunga trasferta, Alessia Forlin nella categoria ragazzi al primo anno che ha ottenuto un 23° e un 22° posto rispettivamente con tre e uno errori, una buona esperienza per il futuro; fra le allieve ha corso Anael Mezzacasa conquistando un 31° e un 32° posto, con qualche errore di troppo nelle sessioni in piedi non facili da gestire.

Ottimi successi quindi, per i giovani primierotti seguiti da Marcello Pradel, Diana Pomarè e Ruben Casagrande, in una disciplina avviata in zona da soli quattro anni, ma che sembra regalare già grandi soddisfazioni.