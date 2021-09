Discarica Imèr, confronto e presa di posizione in tutti i Consigli comunali. Tema rifiuti anche nel question time provinciale (VIDEO)

Martedì 7 settembre sedute urgenti con presa di posizione sulla discarica, in tutti i Consigli comunali di Primiero, Vanoi e Mis. Il tema approderà anche nel question time del Consiglio provinciale di Trento che tornerà a riunirsi sempre da martedì

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Sono stati convocati tutti nella stessa giornata, i Consigli comunali di Primiero, Vanoi e Mis, per una presa di posizione sulla decisione della Provincia di riaprire a breve la discarica di Imèr. Tutti gli amministratori locali avevano già espresso nelle scorse settimane un chiaro no alla riapertura, evidenziando nel documento inviato a Trento: “Piena contrarietà di tutti i Sindaci e del Commissario della Comunità di Primiero alla riapertura della discarica in località ‘Salezzoni’ a Imèr, invitando la Provincia a valutare soluzioni alternative”. Ora il confronto – che si preannuncia piuttosto acceso soprattutto a Imèr – si sposta nei Comuni, che approveranno una presa di posizione sul tema, per far sentire compatta la voce del territorio.

Proprio in questi giorni, la Giunta provinciale si è espressa molto chiaramente sull’intenzione di riaprire sia l’area di Monclassico che quella di Imèr, già entro le prossime settimane. Per questo il passaggio nei Consigli comunali diventa fondamentale, per evidenziare che il tema non riguarda solo il paese di Imèr o la frazione Masi, ma l’intera Comunità di Primiero.

Tutte le sedute di martedì 7 settembre

A Primiero San Martino di Castrozza, convocazione del Consiglio comunale per le ore 18 di martedì, in sala consigliare. Il pubblico potrà partecipare alla seduta (massimo 10 persone) oppure seguire la diretta streaming a questo link. Nella stessa seduta del Consiglio – si legge nell’ordine del giorno – è prevista anche la surroga del consigliere dimissionario Francesca Franceschi (già assessore comunale nella precedente legislatura a Primiero).

A Sagron Mis, nella stessa giornata, il punto “Riapertura della discarica “Salezzoni” in località Masi di Imèr: presa di posizione”, sarà trattato in Consiglio alle ore 18, nella sala riunioni della Caserma dei Vigili del Fuoco. La cittadinanza potrà seguire la diretta streaming della seduta a questo link.

Anche a Mezzano, Consiglio comunale d’urgenza fissato sempre alle ore 18 di martedì presso il centro civico. La cittadinanza potrà seguire la diretta streaming della seduta a questo link.

A Canal San Bovo riunione alle 18 di martedì 7 settembre in sala consigliare, a porte chiuse, con streaming video. Link sul sito del Comune.

Infine a Imèr il Consiglio comunale è convocato per le ore 20 dello stesso giorno, presso la sala ex Sieghe. Si legge nell’ordine del giorno: “Proposta di deliberazione in merito alla gestione della fase finale di trattamento dei rifiuti urbani sul territorio di Imèr”. Nella convocazione non viene citata la possibilità di seguire i lavori in diretta streaming.

In breve

​​A Trento, in Consiglio provinciale, arà soprattutto la discussione di due comunicazioni che la Giunta sottoporrà al giudizio dell’assemblea legislativa – la prima sulla gestione dei grandi carnivori, la seconda sullo “Stato di realizzazione del Nuovo Ospedale del Trentino” – ad animare da martedì i lavori del Consiglio provinciale convocato in aula fino a giovedì. Si inizierà martedì 7 settembre alle 10.00 con il botta e risposta stimolato dal question time (24 le interrogazioni a risposta immediata in programma, tra queste anche la riapertura della discarica di Imèr), seguito dal punto sull’elezione suppletiva del Vicepresidente del Consiglio provinciale. L’ordine del giorno prevede poi la presa d’atto delle dimissioni del consigliere Claudio Cia (FdI) da componente della Commissione speciale di indagine in materia di affidamento di minori, organismo che ha chiesto e otterrà poi una proroga del termine del proprio mandato per poter preparare e presentare la relazione conclusiva. Prima dell’esame di 13 proposte di mozione, il Consiglio si concentrerà sulle due comunicazioni chieste dalle minoranze alla Giunta: la numero 39 sulla “Gestione dei grandi carnivori” con primi firmatari gli esponenti del Pd, (per sapere – si legge nella richiesta – quale sia lo stato dell’arte della diffusione sul territorio di orsi e lupi, quali provvedimenti sono stati fin qui assunti per il controllo degli animali, quale linea intende perseguire l’esecutivo in relazione alla gestione degli esemplari confidenti e ritenuti dannosi o pericolosi, come sia stata adeguata la struttura provinciale che si occupa dei grandi carnivori e come sia aumentato nel tempo il personale dedicato); e la numero 40 sullo “Stato di realizzazione del Nuovo Ospedale del Trentino”, primo firmatario il rappresentante di Onda Civica. Sulla prima comunicazione è già stata depositata una proposta di risoluzione della maggioranza, con prima firmataria la consigliera di “La Civica”, che suggerisce come “migliorare le procedure per il risarcimento dei danni causati dai grandi carnivori”.​​