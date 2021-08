Furto in Centro S.Chiara Trento, giovane arrestato

Un giovane di 23 anni di Trento è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato ai danni del Centro S. Chiara e denunciato per un altro furto aggravato e ricettazione

Trento – Il giovane è accusato di essersi introdotto di notte nei locali del centro culturale e di avere rubato vari oggetti, tra cui due pc portatili e un trapano. In una delle uscite di emergenza è stata poi trovata una consolle musicale, del valore di circa 2.500 euro.

Il giovane ha cercato di giustificarsi dicendo di essere in attesa di un amico che gli aveva consegnato gli oggetti e doveva passare a ritirarli, ma dalla visione dei sistemi di videosorveglianza interna, i carabinieri hanno notato che si era introdotto nello stabile, aggirandosi per i corridoi con una torcia in mano.

Nel sopralluogo i militari hanno inoltre constatato la rottura dei vetri antisfondamento di due porte antipanico, mediante un martello, trovato sul posto. La refurtiva è stata restituita al direttore tecnico del Centro S.Chiara. Il giovane è stato quindi arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione, dato il ritrovamento nella sua disponibilità anche di una patente di guida, una tessera per trasporto studenti e una del Club alpino, rubate il giorno precedente e intestate a un ragazzo di Trento, che gli aveva concesso un passaggio, oltre a una carta Postepay, rubata a una donna di Altopiano della Vigolana lo scorso 11 luglio e una tessera studenti, smarrita. Il giovane è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto e il giudizio per direttissima.