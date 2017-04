Furto con scasso su un’auto a Imèr: Carabinieri denunciano una nomade

Connect on Linked in

I Carabinieri della Stazione di Primiero San Martino di Castrozza, hanno denunciato per furto una nomade, accusata di aver rubato su un’auto parcheggiata a Imèr

Primiero (Trento) – In seguito ad un furto su una autovettura risalente al 7 ottobre 2016, segnalato da una donna residente a Lamon (Belluno), D. C. la quale, lasciata la sua auto in sosta in un parcheggio di Imer (Tn) l’aveva di li a poco trovata forzata e depredata di una borsa contente denaro ed un telefono cellulare.

Denunciata una nomade

Immediate sono scattate le indagini dei militari dell’Arma di Primiero – coordinate dal Comandante maresciallo Sandro Colautti con il supporto della Compagnia di Cavalese e del Capitano Enzo Molinari – , che hanno ottenuto in breve tempo, importanti riscontri che consentivano di denunciare per furto con scasso il 30 marzo 2017, Salem Hudorovic, nata a Vicenza il 19 dicembre 1988, residente a Camisano Vicentino (Vicenza), nomade.

Gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Primiero San Martino di Castrozza, hanno successivamente consentito all’Autorità giudiziaria di Trento, di emettere a carico della nomade, la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Trentino Alto Adige, misura che inserita in banca dati SDI, in data 6 aprile 2017, veniva notificata alla interessata da una pattuglia della polizia stradale di Venezia, nel corso di un normale controllo della circolazione stradale.

Ritrovato il telefono

In seguito al controllo stradale, dopo una perquisizione personale, gli operanti ritrovavano anche il telefono cellulare rubato sull’auto della donna di Lamon, restituito dai militari alla legittima proprietaria.