Primiero, nuova ondata di furti. Colpi in serie anche nel Bellunese (CONSIGLI)

Malviventi nuovamente in azione sabato scorso a Primiero. Alcune settimane fa durante la mattinata, avevano colpito anche in una casa isolata nei pressi di Transacqua. Molti i casi registrati nello scorso weekend anche nel Bellunese

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Ladri ancora in azione in queste settimane nel Primiero.

Il primo colpo, è stato messo a segno alcune settimane fa in un’abitazione isolata nei pressi di Transacqua. In pieno giorno, i ladri sono riusciti ad entrare nell’abitazione di una famiglia, forzando un’entrata e asportando diversi oggetti di valore ma anche abbigliamento e calzature di pregio.

A breve distanza da quel furto, sabato scorso 4 novembre, si sono registrati altri due colpi: a Mezzano (sempre in una casa lontana dal centro del paese) e a San Martino di Castrozza in un’altra abitazione. In ambedue i casi, i malviventi sono entrati negli appartamenti asportando valori e oggetti, senza lasciare traccia. Fortunatamente magro il bottino.

Le forze dell’ordine della zona sono al lavoro per risalire agli autori dei colpi, avvenuti in pieno giorno. Aspetto che invita a prestare la massima attenzione, soprattutto per gli anziani soli e per chi si assenta a lungo da casa.

Furti in serie anche nel vicino Bellunese

Proprio in queste settimane, sono stati diversi anche i colpi messi a segno nel vicino Bellunese, con la stessa procedura. I malviventi prendono di mira case isolate anche nel weekend, attendono che la famiglia esca e poi cercano di svaligiare l’abitazione prima del rientro dei proprietari. In particolare sabato pomeriggio si segnalano furti a Belluno e in Alpago: tre tentativi di furto e altrettanti colpi riusciti nel tardo pomeriggio. Sono stati rubati monili ma anche profumi.

In un maso dell’Alpago, nei giorni scorsi sono stati rubati persino salami, formaggi e del vino. Altro caso simile anche a Porcen (Seren del Grappa) mentre il proprietario era fuori casa, solo per citare i più recenti.

L’invito è quindi a non lasciare le porte di casa aperte o con le chiavi inserite, segnalando soggetti sospetti, registrando targhe straniere o mezzi che destano particolari sospetti in zona. Per questo riportiamo alcuni consigli forniti dai militari dell’Arma, per limitare al massimo i possibili rischi.

Alcuni consigli dei Carabinieri