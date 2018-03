Trento, Furti in depositi e grandi magazzini, 4 arresti. Fermata a Napoli anche la banda del colpo da 300mila euro alla Veterinaria di Lavis

Connect on Linked in

Operazioni dei Carabinieri di Trento

Trento – Smantellato dai carabinieri di Trento un presunto gruppo criminale specializzato nel commettere furti a danno di depositi o grandi magazzini. I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Trento, coadiuvati dai carabinieri di Napoli, hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip su richiesta della Procura di Trento.

L’attività investigativa è iniziata nel dicembre dell’anno scorso, dopo un colpo ai danni della Veterinaria trentina srl di Trento.

In breve

E’ stata fermata la banda che il 7 dicembre scorso aveva messo a segno un furto da 300mila euro alla Veterinaria di Lavis – In carcere a Napoli sono finiti Pasquale Finizio, 50 anni; Ciro Termini 48 anni; Francesco Genni 42 e Antonio Boccolino 36. Ad illustrare l’operazione sono stati i vertici dei carabinieri a Trento. A Lavis la banda era arrivata con un camion rubato a Bussolonego. Erano specializzati in furti in grandi magazzini e fabbriche.

Momenti di paura nella serata di giovedì alla stazione ferroviaria di Trento – Un uomo è entrato nel locale bar per l’acquisto di un prodotto, regolarmente pagato. In seguito si è infuriato e si è lanciato verso gli scaffali gettando a terra molte bottiglie, articoli e snack confezionati. Tuttavia, non si è capito il motivo dell’azione. È stata chiamata la Volante della Polizia che ha individuato nelle vicinanze della stazione l’uomo per condurlo in Questura.

Il Ministero dell’ambiente ha dato l’OK al Trentino per l’utilizzo di proiettili di gomma contro i lupi – In seguito alle richieste delle autorità locali affinché si concedessero dei metodi efficaci per il controlli di questi animali Roma ha dato il via libera all’impiego di questo speciale tipo di munizioni che avrebbero li scopo non di uccidere ma di dissuadere il lupo dall’avvicinarsi troppo ai centri abitati. L’ultimo avvistamento che ha fatto alzare il livello di preoccupazione alla gente è di poco tempo fa in Val di Fassa quando un branco composto dai sei esemplari pare sia stato notato nei pressi di una scuola a Canazei.