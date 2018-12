Incendio a Tonadico, Quaranta Vigili del fuoco mobilitati da Primiero, Imèr e Mezzano: famiglia evacuata ma nessun ferito, danni ingenti

Print This Post

Allarme scattato verso le 11 di sabato. Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio sono terminate verso le 17.30 di sabato. Una famiglia evacuata

Tonadico (Trento) – È stato domato in breve tempo, grazie all’immediato intervento dei Vigili del fuoco, l’incendio scoppiato sabato mattina a Tonadico in via Scopoli.

Le operazioni di messa in sicurezza sono durate però fino alle 17.30 di sabato pomeriggio, quando le squadre sono rientrate nelle rispettive Caserme.

Almeno 40 i Vigili del fuoco mobilitati da Primiero, Imèr e Mezzano. Una famiglia è stata evacuata, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Danni ingenti all’intera struttura e tetto da rifare.

Le fiamme hanno infatti interessato la parte esterna dell’appartamento al primo piano nel pieno centro del paese.

L’intera comunità di Tonadico si è stretta alla famiglia, aiutandola durante l’emergenza.

Accertamenti sono in corso per stabilire l’esatta origine delle fiamme nella casa al primo piano di via Scopoli.

L’abitazione interessata dal rogo, è situata a pochi metri dallo storico Palazzo Scopoli a Tonadico nel Primiero e circondata da diverse case.

Fortunatamente nessuna conseguenza per lo storico Palazzo Scopoli e per le molte abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale.