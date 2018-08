Furgone e tir si incendiano, due morti in A4

Connect on Linked in

Tra Grisignano e Padova ovest, scoppiata bombola gpl

NordEst – Due persone sono morte stamane in un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un autoarticolato in A4, tra i caselli di Grisignano (Vicenza) e Padova ovest.

Dopo il tamponamento da parte del furgone cassonato al mezzo pesante carico di imballaggi di cartoni si è sviluppato un incendio. Nel rogo è scoppiata una bombola gpl trasportata nel furgone.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Padova e Vicenza. Le due persone decedute si trovavano all’interno dello stesso furgone, illeso invece l’autista del tir.

In breve

Incidente mortale in provincia di Padova: intorno alle 14 a Piacenza d’Adige, in località Valli Mocenighe, un’automobile è uscita di strada e si è schiantata contro un albero – Quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l’automobilista dalle lamiere, si sono resi conto che era già morto. Ancora sconosciuta l’identità della vittima, così come le cause dell’incidente. Sul posto, per i primi soccorsi, i paramedici del Suem 118 e i carabinieri.ù

Asiago, grave incidente: un vicentino di 40 anni morto e la donna che era con lui ferita e capace di liberarsi dall’auto distrutta solo dopo diverse ore. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), lungo la provinciale 69, tra i comuni di Conco e Lusiana, in località Vitarolo. Attorno alle 2 l’auto con a bordo la coppia è uscita di strada, ha sfondato il guardrail e ha finito la corsa in mezzo al bosco, dopo un volo di una decina di metri. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare, mentre la donna, pur ferita, è riuscita a uscire dal mezzo incidentato soltanto verso le 5. E’ salita lungo il pendio e ha fermato un automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi. I vigili del fuoco e l’ambulanza da Asiago sono arrivati sul posto all’alba ma per l’uomo non c’era nulla fare, mentre la donna è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni.