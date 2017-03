Fuori pericolo donna accoltellata a Bolzano

Connect on Linked in

Il marito in carcere per tentato omicidio

Bolzano – E’ fuori pericolo di vita la donna 30enne accoltellata e ferita gravemente sabato mattina in casa a Bolzano. Il marito, Khalid Ouassafi, 37 anni del Marocco, è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio.

L’aggressione si è svolta in prima mattina in un condominio dell’edilizia sociale nel quartiere Don Bosco. Come riporta la stampa locale, le liti in famiglia tra i due coniugi sarebbero state abbastanza frequenti e proprio durante una di questi liti, l’uomo avrebbe afferrato un coltello e si sarebbe scagliato contro sua moglie colpendola almeno due volte all’addome.

Un figlio avrebbe disarmato il padre che in seguito era fuggito in cantina dove è stato poi arrestato. La donna fortunatamente è stata soccorsa con tempestività. E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Maurizio, ma è stata dichiarata fuori pericolo.