Dopo Canal San Bovo, fumata nera anche a Prade Cicona Zortea per il nuovo direttivo della Pro Loco: annullati progetti ed eventi

Nonostante una lettera rivolta alle comunità nei giorni scorsi, nella quale si spiegava l’urgenza di trovare nuovi volontari per l’estate, le due Pro Loco non sono riuscite a rinnovare i rispettivi direttivi. Molti eventi non saranno così organizzati e l’abbellimento urbano in alcune zone non verrà garantito

Canal San Bovo (Trento) – A comunicare l’esito dell’ultima assemblea tenutasi nei giorni scorsi a Zortea è Marco Felici, presidente uscente del Consorzio turistico del Vanoi. Dal breve messaggio inviato in tarda serata, ad amici e conoscenti, emerge la grande amarezza per il ‘nulla di fatto’, anche a Prade, Cicona e Zortea, dopo la fumata nera dei giorni scorsi per la Pro Loco di Canal San Bovo e Gobbera.

Non si trovano volontari

Purtroppo – complice la situazione post pandemia – non si trovano volontari pronti ad impegnarsi nei direttivi delle due Pro loco che tanto fanno per la realtà del Vanoi, soprattutto nel periodo estivo. Sono associazioni locali, nate proprio con scopi di promozione e sviluppo del territorio, ma senza soggetti pronti ad impegnarsi, rischiano di scomparire o di essere definitivamente accorpate.

Stop ad eventi e abbellimento paesi

“Nei giorni scorsi – spiega Marco Felici (nella foto) – si è svolta l’ennesima riunione per costituire un direttivo per la Pro Loco di Prade Cicona e Zortea, ma la riunione é andata ancora una volta a vuoto. Erano presenti un membro del direttivo, un socio, il presidente uscente del consorzio turistico, oltre al sindaco Bortolo Rattin e all’assessore Davide Casadio.

Visto il risultato negativo della serata – conclude Felici – si è deciso con grande amarezza e molta delusione, di cessare completamente – sicuramente per tutta l’estate – l’attività della Pro Loco di Prade, Cicona e Zortea, con il risultato che non vi sarà il consueto abbellimento urbano nei paesi e nessun evento verrà organizzato nelle frazioni”.