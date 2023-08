Weekend di Ferragosto intenso per il Presidente Fugatti tra Rolle, Rosetta e Primiero. L’assessore Spinelli inaugura il giardino in Apsp

Giornate estive ricche di appuntamenti per i vertici della Provincia di Trento nella Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – Sono stati davvero pochi, i giorni di relax prima di Ferragosto a Primiero, per il governatore trentino, Maurizio Fugatti – ma particolarmente intensi – come ogni anno capita in questo periodo, con la famiglia. Tra una telefonata di lavoro e un impegno dell’ultima ora, anche in vacanza, commentando l’ultima sentenza del Consiglio di Stato sui lupi, è stato richiamato all’appello però – sabato di prima mattina – da una guida veronese di eccezione a passo Rolle.

Si tratta di Federico Bricolo, attivo presidente di Veronafiere, oltre che sostenitore degli amici del passo, ma anche tra i promotori di molte iniziative locali. Ecco allora che grazie ad una camminata, Baita Segantini e lo splendido Cimon della Pala e la Val Venegia, diventano subito, la cartolina del giorno anche sui social, con molti commenti da tutto il Trentino e non solo.

La passeggiata ai piedi delle Dolomiti non può ovviamente bastare. A rendere meno tranquilla la vacanza del Presidente della Provincia di Trento, ci ha pensato infatti il Sindaco di Primiero San Martino, Daniele Depaoli – che è riuscito ad invitare Fugatti a cena in serata a Tonadico, visitando i suggestivi Filò, giunti quest’anno alla 30^ edizione, tra fontane colorate, botteghe storiche, artigiani di oggi e di ieri. Un successo per l’intera comunità locale che si ripete anno dopo anno, grazie ai molti volontari impegnati.

Archiviata la festa ai piedi di San Vittore, non sia mai che il Presidente della Provincia possa riposare, trascorrendo una domenica di tranquillità. Durante il giorno di festa, Fugatti è stato infatti impegnato anche in un giro panoramico tra Juribello e malga Rolle e poi a San Martino di Castrozza, con successiva visita nel fondovalle a Transacqua e a Fiera di Primiero, incontrando molti amici di sempre, in tanti, conosciuti già molto prima di diventare governatore del Trentino. Gran finale rilassante sulla Rosetta, con camminata fino alla croce e sguardo rivolto al futuro del Trentino e della sua Autonomia.

Dopo questo intenso tour, sono già in molti a chiedersi se il governatore tornerà ancora in vacanza in valle o se opterà – la prossima estate – per un più comodo pranzo a base di granchio blu in pianura, con il collega Luca Zaia. Ai posteri, l’ardua sentenza.

Spinelli inaugura il giardino dell’Apsp

Nemmeno il tempo di salutare il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti che a Primiero arriva anche il suo braccio destro, l’assessore Achille Spinelli. Nella giornata di giovedì, ha preso parte al taglio del nastro per il nuovo Giardino Alzheimer dell’Apsp San Giuseppe di Primiero, accompagnato dagli ospiti, dal personale della Casa di riposo, dalle autorità locali, dai dirigenti provinciali con la presidente di Upipa, i rappresentanti del Consorzio Lavoro Ambiente e la squadra operai della PromoVanoi che ha realizzato questo progetto.

L’opera – ha evidenziato l’assessore Spinelli – rientra in un filone di investimenti che la Provincia autonoma di Trento sostiene da tanto tempo. Questo giardino è infatti il 17^ intervento realizzato nelle Case di riposo trentine attraverso il Servizio provinciale per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale. Il giardino nel suo complesso, è costato 107.000 euro, oltre al lavoro di una squadra di quattro operai che ha lavorato per 11 mesi.